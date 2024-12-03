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吳昇峰爆米花棒球聯盟中繼登板 合庫9勝維持不敗

2024/12/3 20:36
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）合作金庫棒球隊教練林瀚、投手吳昇峰結束協助世界12強棒球賽情蒐後回到母隊，今天爆米花賽事與屏東紅尾交手，吳昇峰有中繼登板投1局無失分，合庫以13比6搶勝、預賽9勝維持不敗。

世界12強棒球賽此次情蒐團隊納入合作金庫棒球隊教練林瀚、投手吳昇峰，兩人從自身的經驗出發，站在「選手想看到什麼」的角度協助情蒐分析工作，大獲教練團、球員好評，結束賽事後也回到母隊。

今天爆米花棒球聯盟預賽合作金庫與屏東紅尾隊交手，兩隊前4局打完6比6戰成平手，合庫5局上靠著保送、高育瑋安打、滾地球、暴投跑回超前分，6局上靠著安打、觸身球保送、盜壘先跑回分數，楊振裕2分砲、幫助球隊取得10比6領先。

合庫7局上再起攻勢，靠著觸身球保送、四壞保送、盜壘、呂東翰二壘打添分，再靠著觸身球保送、高飛犧牲打添分，8局上接連2支二壘打再添1分保險分，順利搶下比賽勝利。

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合庫投手林志穎先發2.1局失掉5分（4分責失分），游騰堯中繼投2.2局失掉1分非責失分，吳昇峰中繼投1局、侯羿輔、許凱翔、林佾崴依序登板，各投1局都沒有失分，游騰堯為勝投。

台灣電力公司棒球隊今天與台壽霸龍隊交手，台電開賽就有攻勢，靠著單局6安、包括張鐿騰滿貫砲，加上對手1次守備失誤，開賽就攻下7分，3局、5局再各添1分，終場以9比6搶勝，賽後預賽戰績8勝1敗。（編輯：李亨山）1131203

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