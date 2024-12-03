本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 為剷除親北韓勢力
首頁 / 運動

顏郁軒4安4打點 冬盟台灣海洋擊敗日職紅隊

2024/12/3 21:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與日職紅隊交手打線發揮，團隊敲18安、顏郁軒4安4打點，率隊以14比4搶勝近期2連勝，投手黃子豪中繼投2局無失分、奪下個人首勝。

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊與日職紅隊在斗六棒球場交手，台灣海洋隊先發投手曾奕翔2局下遇到危機，2人出局後被敲出二壘打，接著連2次保送先讓對手滿壘擠回1分，再接連被福島圭音、辻本倫太郎敲出安打，後再投出四壞保送，單局失掉4分。

台灣海洋隊前3局沒有得分，4局上有攻勢，1人出局後靠著林莛淯、陳世嘉、林澤彬、全浩瑋接連安打先追回2分，2人出局後顏郁軒安打，再靠著對手接連守備失誤攻下3分、超前比數。

台灣海洋隊6局上再起攻勢，林澤彬安打上壘，靠著暴投、紀慶然安打添分，顏郁軒補上安打、對手再出現失誤，陳飛霖、林莛淯補上安打搶分，單局再添4分、拉開領先差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣海洋隊7局上顏郁軒適時安打送回2分，8局上4支安打、1次失誤攻勢串聯，單局再添3分；台灣海洋團隊敲出18支安打，加上對手4次守備失誤搶勝，顏郁軒單場5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼、獲選單場MVP。

台灣海洋先發投手曾奕翔投3局失掉4分皆非責失分，黃子豪接手中繼投2局，沒被敲出安打，投出2次保送、無失分，奪下勝投。（編輯：李亨山）1131203

#台灣
#林澤彬
#曾奕翔
#黃子豪
#日職紅隊
#冬盟
#全浩瑋
#台灣海洋隊
曾奕翔
台鋼雄鷹送2投手2野手赴日 加入西武獅隊秋訓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.104
更多編輯台推薦新聞：