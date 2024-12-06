威力盃少棒高雄市找球風平衡點 預賽單日2勝晉級

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽高雄市隊今天單日兩勝晉級，總教練鄭乃介表示，集訓期不長，還在不同球風間找平衡點，整體評估投手、守備好，首日比賽「隊長」徐宇恩表現佳。

台彩威力盃少棒賽高雄市隊此次由壽天、中正、金潭、屏山組成聯隊，鄭乃介表示，球隊集訓約3天，主要是各隊球風不一樣，有的比較美式、有的比較日式，集訓期間就是要找到平衡點，不要求一定要贏球、全壘打等，只希望他們場上盡全力，展現拚勁。

高雄市隊今天首戰以7比0擊敗新竹市，接著以17比3、4局擊敗屏東縣，預賽2連勝晉級。鄭乃介表示，首日兩場比賽打下來感覺還在調整中，打擊感覺還不到最好，也趁著首日兩場比賽抓投手，看有壓力時投手群的表現。

高雄市隊「隊長」徐宇恩首場比賽有1支安打、1次四壞保送，第2場比賽單場2支二壘打，跑出3次盜壘成功，表現亮眼。

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鄭乃介表示，徐宇恩在母隊壽天就是隊長，看重徐宇恩的態度，投、打兩端都不錯，投球方面球速雖然不快，但球質重、控球好，是球隊主力投手之一，去年五年級時就被選入聯隊打選拔賽，經驗也不錯。

高雄市隊陣中也有2名球員柯裕謙、曾宥傑是先打社區棒球再加入正規棒球訓練，鄭乃介指出，從社區加入競技運動，一開始抗壓會比較差一點，也會適時提點調適、紓壓的方式，都是很有潛力的球員。（編輯：管中維）1131206