威力盃台中隊長葉奇諭投打俱佳展霸氣 率隊晉8強

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（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）威力盃少棒賽台中市「隊長」葉奇諭投打有表現，6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、晉級8強；教練蔡名庚稱讚他場上有霸氣，葉奇諭也有關注「台灣隊長」陳傑憲好表現。

台彩威力盃少棒賽台中市隊今天複賽與宜蘭縣隊交手，台中市隊葉奇諭用79球完投6局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、沒有四壞保送，無失分，有效壓制宜蘭縣隊打擊。

葉奇諭今天先發扛5棒，1局敲出安打、帶有2分打點，5局敲出二壘打、再貢獻1分打點，投打俱佳率隊晉級8強。

台中市隊教練蔡名庚表示，與宜蘭縣隊預賽碰頭時輸球，葉奇諭沒有投球，也藉由預賽調整陣容，葉奇諭是陣中最好的投手，今天做得最好的地方是沒有四壞保送。

蔡名庚提到，葉奇諭身材雖然沒有很突出，但是控球好、球速也不錯，隊內測得最快球速約106、107公里，球的轉速不錯，私底下話雖然不多，但場上展現霸氣，打擊方面也是母隊忠孝的中心棒次，三壘守備中規中矩。

葉奇諭透露，爸爸也有打棒球，因此產興趣，小學二年級開始接受棒球訓練，自認投球比較好，可以幫助球隊拿下勝利，雖然話少但不影響帶領球隊，「要想辦法帶出氣勢。」

葉奇諭去年也有打威力盃，他自評進一年抗壓性有進步，雖然沒有特別的偶像，但有看世界12強棒球賽台灣隊表現，對「台灣隊長」陳傑憲表現印象深刻。（編輯：陳政偉）1131207