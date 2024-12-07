TPBL國王先發眾砲齊發 96比78送攻城獅4連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北7日電）TPBL新北國王今天在主場迎戰攻城獅，靠著先發5人得分都達兩位數，加上林書豪貢獻16分、5籃板、8助攻，終場就以96比78送給對手4連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅，在前一場比賽慘敗給桃園台啤永豐雲豹後就更換總教練，由沈欣漢暫代職務，結果今天沒有新官上任的氣勢，首節就以14比28落後。

第2節攻城獅雖一度將差距縮小到4分差，但隨後國王拉出一波10比2的攻勢，半場結束就以46比37取得領先。

第3節國王靠著林書豪穿針引線，加上強森（Chris Johnson）、沃許本（Jason Washburn）不斷肆虐禁區，如願將差距越拉越大，一直保持著10分以上的差距，輕鬆收下比賽勝利。

國王先發5人得分都在15分以上，除了林書豪外，沃許本17分、11籃板，林書緯15分、李愷諺16分、洋將奧帝（Austin Daye）的15分則是全來自三分球。

吞下5連敗的攻城獅，今天也嘗試做出改變，讓高國豪從板凳出發，但他全場打了32分鐘，僅拿下8分、5助攻，攻城獅全隊的投籃命中率也只有33.7%。（編輯：陳政偉）1131207