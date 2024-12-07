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TPBL特攻克力斯致勝勾射建功 延長賽險勝雲豹

2024/12/7 21:11
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（中央社記者黎建忠台北7日電）TPBL新北中信特攻今天踢館雲豹主場，雙方鏖戰至延長賽，特攻靠著洋將克力斯終場前14秒的勾射得分取得關鍵超前，終場以87比86險勝雲豹。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天2地開打，桃園台啤永豐雲豹迎戰來訪的特攻，雙方一路糾纏，到第4節終了前2秒，雲豹握有最後一擊的機會，交給克羅馬（Lasan Kromah）出手，只可惜他未能當英雄，雙方進入延長賽。

雲豹在延長賽先連得4分搶得先機，不過特攻很快回穩，並將比分扯平，終場前1分19秒，克羅馬2罰中1，幫助球隊取得86比85超前，只可惜接下來雲豹2波進攻都沒能再添分數。

終場前14秒，特攻洋將克力斯（Kristijan Krajina）勾射得手，再次取得1分超前；握有最後一擊的雲豹，後衛高錦瑋卻發生傳球失誤，只得黯然吞敗。

雲豹雖然落敗，但陣中洋將威廉斯（Devin Williams）全場攻下20分、抓23籃板，成為聯盟首名繳出「雙二十」的球員；特攻致勝功臣克力斯繳出22分、14籃板。（編輯：龍柏安）1131207

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威廉斯
TPBL雲豹克服13分落後 逆轉戰神奪本季首勝
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