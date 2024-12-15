台北馬拉松 周庭印破個人最佳奪國內全馬男子冠軍

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（中央社記者黎建忠台北15日電）台北馬拉松今天在低溫中登場，「印帝」周庭印以破個人最佳的2小時21分17秒拿下國內男子全馬冠軍，謝千鶴則獲得國內女子全馬冠軍。

今年台北馬拉松首度晉升為世界田徑總會（WA）認證的金標籤賽事，不論是賽道路線優化、補給站改進等，都深獲選手認同。

周庭印表示，路線跑起來全馬和半馬區隔更明顯，跑者不會跑錯地方，也少了很多急轉彎，跑者不太需要特別減速；補給站的部分，全馬和半馬都有分開來，不會像去年一樣通通擠在一起。

周庭印今天以2小時21分17秒，打破原本個人最佳的2小時23分04秒，他說：「其實10月在芝加哥馬拉松準備狀況滿好的，結果成績卻不理想；這次回台灣後訓練感覺不太好，沒想到卻打破個人最佳。」

周庭印強調，雖然破PB（個人最佳成績）算是小小肯定，但成績應該可以再更好一些，「不過能以這樣的成績結束今年一整年的賽季，對我而言也算是完美收場。」

以2小時51分12秒拿下國內女子全馬冠軍的謝千鶴表示，其實之前都在帶學生，加上自己有點受傷，今年參加台北馬就是保持著輕鬆完賽就好的心態，沒想到還有機會奪冠。

謝千鶴笑說，大概跑到40公里的時候，「一個認識的教練跟我說，國內女子冠軍就在前面還可以追一下，結果還真的被我看到前導車，所以就一路狂追。」（編輯：張雅淨）1131215