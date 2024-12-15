洪晨勛中繼4.2局及時穩守 大專棒球聯賽台體搶第7勝

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽台灣體大今天前4局就攻下10分，3局下投手有狀況單局失掉7分，洪晨勛及時穩守，中繼4.2局1責失分，率隊以10比8擊敗世新大學，搶下預賽第7勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）第2階段預賽台灣體大今天在台東第一棒球場與世新大學交手，台體大開賽攻勢不斷，1局上靠著保送、失誤、李以諾高飛犧牲打先馳得點。

台體大2局上靠著保送、安打、保送攻占滿壘，柯皓鈞高飛犧牲打先送回1分，黃騰威安打、一棒再添2分。

3局上台體大攻勢再起，李以諾率先安打，楊棕皓三壘打添分，再靠四壞保送、滾地球跑回分數，接著再獲四壞保送、林劭威安打添分，柯皓鈞內野安打延續攻勢，再因四壞保送、觸身球保送擠回2分、拉開領先差距；台體大4局上滿壘時高飛犧牲打跑回團隊第10分。

台體大先發投手蘇鑫洋開賽有狀況先掉1分，2局下連飆3次三振無失分，但3局下再遇危機，1人出局後先投出保送，連續被敲4支安打掉分退場。

台體大換上投手洪晨勛接替登板，再投出保送掉分，隊友守備失誤後，連續又被敲2支安打，世新3局下一口氣追回7分，洪晨勛及時回穩、幫助球隊守住領先局面。

兩隊5局過後都沒能再有分數進帳，台體大搶下預賽第7勝；台體大投手洪晨勛用77球先發投4.2局，被敲出3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、奪下勝投。（編輯：張雅淨）1131215