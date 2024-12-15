大專棒球聯賽葉駿宏敲超前安 開南奪預賽第8勝

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學與崑山科大今天交手，兩隊8局打完戰成平手，開南大學9局上靠著靠著葉駿宏內野安打送回致勝分，終場以3比2奪得預賽第8勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學與崑山科大在台東體中棒球場交手，開南大學4局上有攻勢，1人出局後高揚傑、黃子堯、彭建宸接連敲出安打先馳得點，2人出局後林彥廷補上安打，送回團隊第2分。

崑山科大4局下靠著接連安打、高飛犧牲打先追1分，7局下靠著接連安打、失誤跑回追平分；兩隊8局打完2比2僵持不下，9局上開南大學再起攻勢，林昱佑、林彥廷接連敲出安打，1人出局後葉駿宏內野安打送回致勝分。

開南大學投手邱兆慶總計後援投2局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，奪下勝投。

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國立體大與文化大學在台東第2棒球場交手，國立體大先發投手陳麒安用91球先發投7局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分（1分責失分），有效壓制文化打線、率隊以7比2贏得預賽第10勝。

南華大學今天以3比2擊敗美和科大，以11勝1敗，續居排名首位；輔仁大學今天以8比2擊敗明新科大，賽後戰績10勝2敗，排名第2；國立體大戰績同為10勝2敗；開南大學賽後戰績8勝4敗，排名第4。（編輯：管中維）1131215