12強奪冠屏東英雄見面會 台灣尚勇開場氣氛歡騰

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）台灣在世界棒球12強奪冠，全台榮耀，屏東縣政府邀請吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠及張政禹，今天在勝利星村舉辦見面會，「台灣尚勇」應援曲開場，球迷跟著嗨唱，氣氛歡騰。

世界冠軍屏東英雄見面會今天下午3時許在勝利星村舉行，3名與屏東有淵源球星到場，分別為設籍屏東的吳俊偉與吉力吉撈．鞏冠，還有張政禹則是出生於屏東。

見面會以球迷嗨唱「台灣尚勇」應援曲開場，全場熱血沸騰，並由屏東縣長周春米頒發加碼獎金新台幣70萬元獎金，給在籍屏東的吳俊偉及吉力吉撈．鞏冠，也頒贈1兩黃金金牌給屏東孩子張政禹。而3名英雄則回贈大顆簽名球與球棒，感謝鼓勵與支持。

吉力吉撈．鞏冠開場與球迷打招呼，高喊「屏東的家人，大家好」，現場熱情歡呼回應。他說，很開心把世界冠軍帶回來，也讓大家更認識屏東，希望大家在路上時可以跟他「Say Hi」。吳俊偉與張政禹同樣感謝鄉親的支持與力挺。

周春米接受媒體聯訪指出，屏東孩子在12強棒球賽表現傑出，頒發獎金祝福未來不論在職棒或為國爭光比賽中，都能順順利利再度贏得冠軍為台灣爭光。

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周春米說，12強賽中台灣隊奪下冠軍，讓台灣團結在一起，後續屏東也會建置更多運動資源，做選手最佳的後盾。

縣府體育發展中心提及，長年支持及推動棒球運動，在2020年底成立屏東紅尾成棒隊，為讓基層選手有更好訓練與比賽經驗，每年舉辦屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽；屏東國際棒球場也將在30日動土，預計2027年底完工，未來也將爭取職棒和國際運動賽事到屏東舉行。（編輯：郭諭儒）1131216