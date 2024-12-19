詹子賢有望續留中信兄弟 球團：有信心最佳結果

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟球星詹子賢在今年球季結束之後行使自由球員權利，雖然台鋼雄鷹開出大合約，不過詹子賢仍決定繼續留在中信兄弟，球團表示，有信心與詹子賢共同尋求最佳結果。

中信兄弟球星詹子賢人氣相當高，並在今年球季後行使自由球員權利，台鋼雄鷹隊也相當有興趣，開出5年合約搶人，也一度傳出詹子賢有相當高的機率轉隊台鋼雄鷹。不過經過多日思考之後，詹子賢有望最終決定留在原球隊中信兄弟。

對此，中信兄弟球團回應，「一切尊重詹子賢的決定，目前仍持續與其經紀團隊進行雙方合約細節上的密切討論，球團也有信心在經過長時間討論，以及雙方建立的留隊共識下，能與詹子賢共同尋求最佳的結果，期待有好消息公告給大家。」

詹子賢曾在2019年單季敲出26轟，近年來出賽空間稍微受到壓縮，今年球季出賽94場，251打數敲出64支安打，包括1發全壘打，貢獻28分打點，打擊率2成55。（編輯：李亨山）1131219