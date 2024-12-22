TPBL克羅馬飆30分 雲豹勝特攻終止4連敗

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（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹今天作客特攻主場，靠著洋將克羅馬攻下全場最高的30分帶動下，以88比70輕鬆獲勝，終止最近的4連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹首節就強壓地頭蛇，以26比17領先對手，半場結束仍以45比40取得優勢。

上半場兩隊全靠洋將打天下，新北中信特攻靠著傷癒歸隊的柯南（Conner Frankamp）拿下15分，而雲豹洋將克羅馬（Kromah Lasannah V）同樣攻下16分，相對本土球員比較沒有發揮。

易籃後，特攻的進攻效率下滑，第3、4節合計僅拿下30分；終場前4分53秒，雲豹洋將史密斯2罰俱中後，將領先擴大到20分差，提前宣布比賽結束。

吞下4連敗的特攻，賽前本季平均團隊每場攻下83.6分、投籃命中率38%、三分球命中率25.6%，都是聯盟墊底球隊；今天對上雲豹，全場只拿70分，投籃命中率34.6%、三分球25.8%，更低於本季平均。

克羅馬賽後接受轉播單位訪問時表示，現在只是剛開始，球季還很漫長，今年球隊就是努力在防守上做好表現，接下來就是一步一步製造出最棒的團隊化學效應。（編輯：李亨山）1131222

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）22日在新莊體育館上演新北中信特攻隊與桃園台啤永豐雲豹隊之戰，雲豹洋將克羅馬（後）與特攻洋將奈森（前）場上激烈爭球，終場則由雲豹以88比70成功擊敗特攻。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽22日在新莊體育館由新北中信特攻隊交手桃園台啤永豐雲豹隊，特攻曾文鼎（黃衣）一度賞了雲豹洋將克羅馬（左）一記火鍋，可惜終場特攻以70比88吞敗。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日