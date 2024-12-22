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TPBL克羅馬飆30分 雲豹勝特攻終止4連敗

2024/12/22 20:11（12/22 20:31 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊22日作客新北中信特攻隊主場，靠著洋將克羅馬（白衣者）狂飆30分如願擊敗對手、終止近期4連敗。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊22日作客新北中信特攻隊主場，靠著洋將克羅馬（白衣者）狂飆30分如願擊敗對手、終止近期4連敗。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月22日
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（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹今天作客特攻主場，靠著洋將克羅馬攻下全場最高的30分帶動下，以88比70輕鬆獲勝，終止最近的4連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹首節就強壓地頭蛇，以26比17領先對手，半場結束仍以45比40取得優勢。

上半場兩隊全靠洋將打天下，新北中信特攻靠著傷癒歸隊的柯南（Conner Frankamp）拿下15分，而雲豹洋將克羅馬（Kromah Lasannah V）同樣攻下16分，相對本土球員比較沒有發揮。

易籃後，特攻的進攻效率下滑，第3、4節合計僅拿下30分；終場前4分53秒，雲豹洋將史密斯2罰俱中後，將領先擴大到20分差，提前宣布比賽結束。

吞下4連敗的特攻，賽前本季平均團隊每場攻下83.6分、投籃命中率38%、三分球命中率25.6%，都是聯盟墊底球隊；今天對上雲豹，全場只拿70分，投籃命中率34.6%、三分球25.8%，更低於本季平均。

克羅馬賽後接受轉播單位訪問時表示，現在只是剛開始，球季還很漫長，今年球隊就是努力在防守上做好表現，接下來就是一步一步製造出最棒的團隊化學效應。（編輯：李亨山）1131222

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）22日在新莊體育館上演新北中信特攻隊與桃園台啤永豐雲豹隊之戰，雲豹洋將克羅馬（後）與特攻洋將奈森（前）場上激烈爭球，終場則由雲豹以88比70成功擊敗特攻。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）22日在新莊體育館上演新北中信特攻隊與桃園台啤永豐雲豹隊之戰，雲豹洋將克羅馬（後）與特攻洋將奈森（前）場上激烈爭球，終場則由雲豹以88比70成功擊敗特攻。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽22日在新莊體育館由新北中信特攻隊交手桃園台啤永豐雲豹隊，特攻曾文鼎（黃衣）一度賞了雲豹洋將克羅馬（左）一記火鍋，可惜終場特攻以70比88吞敗。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽22日在新莊體育館由新北中信特攻隊交手桃園台啤永豐雲豹隊，特攻曾文鼎（黃衣）一度賞了雲豹洋將克羅馬（左）一記火鍋，可惜終場特攻以70比88吞敗。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）22日晚間在新莊體育館進行新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹的例行賽事，終場由雲豹以88比70拿勝，陣中洋將克羅馬（圖）拿下全場最高的30分。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）22日晚間在新莊體育館進行新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹的例行賽事，終場由雲豹以88比70拿勝，陣中洋將克羅馬（圖）拿下全場最高的30分。中央社記者吳家昇攝 113年12月22日
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