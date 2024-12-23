城市盃和歌山2轟搶勝晉級 浦中海友國中已敲14轟

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒日本和歌山隊今天與嘉義市民生國中交手，和歌山隊團隊2轟，終場以7比2搶勝晉級；浦中海友國中階段已敲14轟、展現爆發力，首度來台灣直呼球場很漂亮、乾淨。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽日本和歌山隊預賽最後一戰與嘉義民生交手，和歌山隊打線發揮，1局下靠著接連四壞保送、土井健太郎二壘打先馳得點，浦中海友3分砲取得4比0領先。

和歌山隊3局下再靠著保送、安打、暴投跑回分數，杉本虎太郎開轟，2分砲替球隊多添保險分，率隊搶下預賽第2勝，賽後戰績2勝1敗、分組排名第2晉級。

和歌山隊總教練木村竹志表示，雖然昨天比賽1分差輸球，但今天感覺球員沒有受到太大影響、順順的來，評價此批球員打者力量都不錯，但也稱讚台灣球隊好手多。

浦中海友是打擊爆發力強的好手，但他表示，最近狀況不算很好，今天算是久違開轟，單場2安貢獻3分打點，國中生涯已敲出14發全壘打，感覺台灣球隊的投手都很好，也有許多好打者，即使沒有打得很確實的球還是都可以飛很遠。

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浦中海友是首度來台灣，稱讚台灣球場很漂亮、乾淨，也提到外野有草皮的球場在日本不常見。今天在新生公園棒球場出賽，不時有飛機低空飛過，浦中海友笑說，很特別、聲音很大聲。

浦中海友的偶像是總教練木村竹志，木村竹志過去曾效力日職西武獅隊，與台灣傳奇球星郭泰源當過隊友。浦中海友也有關注今年世界12強棒球賽，直呼日本輸了很不甘心，未來有機會也希望可以穿上日本代表隊球衣。（編輯：張雅淨）1131223