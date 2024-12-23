城市盃青少棒二重晉16強 林敏慶看齊學長林家正

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒賽新北市二重今天與台東卑南交手，二重捕手林敏慶助攻有功，率隊以7比1搶勝晉16強，林敏慶是今年U15世界盃國手，盼看齊學長林家正，希望有機會能討教守備方面問題。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽預賽最後一日賽程，新北市二重國中與台東縣卑南國中交手，二重捕手林敏慶今天先發打8棒，3局犧牲觸擊推進，6局有選到保送上壘、替球隊跑回分數，今天雖然沒有安打表現，但推進助攻、守備上也有表現。

二重總教練邱耀宇表示，林敏慶一直是陣中表現穩定的球員，守備中規中矩，打擊也不錯，今天比賽前半段投手群能有效壓制，林敏慶引導投手的功勞很大，也會適時指揮全隊。

林敏慶表示，上場比賽目標一致就是贏球，攻擊方面雖然沒能敲出安打，「與其賭我那一棒，倒不如把機會做給隊友」，3局打擊機會，無論直球或是變化球，投進好球帶就觸擊，一定要達成任務。

林敏慶是今年U15世界盃棒球賽代表隊成員，雖然僅出賽1場，但他認為收穫不少，「主要是加強引導投手的能力跟培養經驗，回來後明顯感覺到自己的進步。」

入選國家隊後，距離二重的學長、最近當紅的世界棒球12強台灣隊冠軍捕手林家正又更靠近，林敏慶笑說：「還沒機會見過學長，我很欣賞他跟投手的溝通能力，如果有機會碰面，很想跟他討教守備跟接球的問題。」

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城市盃16強隊伍出爐，其中日本球隊有6隊晉級，日本和歌山明天將與日本北九州交手，日本宮崎要與地主北市長安交手，日本福岡與新北二重碰頭，上屆冠軍日本大阪要碰上新竹市虎林國中，日本豐田則要與北市重慶交手。

另外「桃園內戰」仁和、新明16強交手，澎湖馬公與台南崇明交手，台中中山則要與高雄七賢國中碰頭，勝隊晉級中午過後舉行的8強賽。（編輯：李亨山）1131223