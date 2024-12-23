王冠閎獲王楊嬌創紀錄獎 感謝肯定不易拿牌項目選手

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（中央社記者黎建忠台北23日電）「台灣蝶王」王冠閎在巴黎奧運男子蝶式200公尺準決賽獲第11名，仍獲得「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」肯定；他表示，這個獎項讓更多人知道那些在奧運很難奪牌項目運動員的付出。

王冠閎在接受媒體聯訪時表示，王楊嬌體育賽事創紀錄獎可以讓大家更知道，像是田徑、游泳等台灣選手在不容易拿奧運獎牌項目，同樣付出非常多努力，對選手來說也是一種肯定。

王冠閎有感而發表示，有了這個獎項，也讓許多從事這些運動的小朋友們，可以有更多期望及希望，「就算付出一切還是沒能在奧運奪牌，還是有一大群人在默默關心著。」

談到自己接下來規劃，王冠閎提到明年主要賽事就是德國世大運及全國運動會，「明年主要的訓練都會選在國外，目前是鎖定中國、日本和香港，這些國家距離台灣近，飲食生活都類似，之前去歐美國家訓練，就覺得不太適應。」

王冠閎強調，現在就是暫時在台灣好好休息，雖然每天都還是有練習，但強度不會太高，「教練希望我可以放鬆一下，不要練習比賽到最後，反而覺得游泳太枯燥無聊。」

王冠閎預計農曆年後就會出國移地訓練，每次大概都1、2個月，「現在比較想要多練一些其他的距離，像接下來就要加強50、100公尺蝶式的速度及爆發力。」（編輯：陳仁華）1131223