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詹姆斯生涯第120次大三元 湖人輸活塞中斷3連勝

2024/12/24 15:15
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）NBA湖人今天主場迎戰活塞，球星詹姆斯雖繳出28分、11籃板、11助攻，生涯第120次「大三元」，但末節讀秒階段三分出手落空、未能扳平，湖人以114比117落敗，中斷3連勝。

洛杉磯湖人前一次客場出戰底特律活塞，以12分差落敗，而近期狀態回穩的湖人，賽前已拿下3連勝，今天在主場要力拚復仇。

不過，湖人今天打得並不輕鬆，首節以32比34落後，上半場結束以64比62超前，第3節同樣拉鋸，活塞以93比92要回領先。

活塞決勝節開局由畢斯利（Malik Beasley）開啟一波16比6攻勢，將領先擴大11分。

湖人隨後由詹姆斯（LeBron James）率隊展開反攻，末節連投帶傳、獨攬14分，可惜倒數2.2秒三分出手落空，錯失扳平機會，湖人終止3連勝，跌至西區第7。

即將在美國時間30日滿40歲的詹姆斯今天拿下28分、11籃板、11助攻，本季第8次大三元，僅次於約基奇（Nikola Jokic）11次，這也是他生涯第120次大三元，排名歷史第5。

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詹姆斯今天投進2顆三分球後，湖人生涯三分球進球數來到848顆，超越費雪（Derek Fisher）846顆，獨居隊史第2，而布萊恩（Kobe Bryant）仍保有隊史最多的1827顆紀錄。

活塞本季橫掃湖人，今天更是自2016-17賽季以來，首次在客場戰勝湖人，替補出發的畢斯利功不可沒，飆進5顆三分球，獲得21分，而康寧漢（Cade Cunningham）拿下20分、10助攻。（編輯：李亨山）1131224

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