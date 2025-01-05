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2025第一次全國羽球排名賽 陳子睿林煜傑男雙連霸

2025/1/5 15:15（1/5 15:46 更新）
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2025年第一次全國羽球排名賽5日在屏東體育館舉行甲組男雙冠軍戰，代表土銀北市大的陳子睿（右）、林煜傑（左）以直落2擊敗對手，順利完成2連霸。（吳宜倫提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月5日
2025年第一次全國羽球排名賽5日在屏東體育館舉行甲組男雙冠軍戰，代表土銀北市大的陳子睿（右）、林煜傑（左）以直落2擊敗對手，順利完成2連霸。（吳宜倫提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月5日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）2025年第一次全國羽球排名賽今天在屏東體育館舉行甲組男雙冠軍戰，代表土銀北市大的陳子睿、林煜傑，以21比9、21比11擊敗楊博涵、劉廣珩，順利完成2連霸。

目前羽球男雙世界排名第39的陳子睿、林煜傑，今天在全國羽球排名賽冠軍戰勢如破竹，2局都以大比分差輕鬆勝出，不給楊博涵、劉廣珩太多機會。

陳子睿在接受中央社記者訪問時表示，「我們對於風向的掌握以及戰術的執行比較好，賽前我們就知道平抽可能打不贏對手，所以在來回1、2球後，就盡量把球回到後場，讓節奏打慢一點，我們就有優勢。」

陳子睿表示，賽前當然有想完成連霸的目標，但真正下去打之後，就是一場一場來，「如果一直想著連霸，肯定會綁手綁腳的。」

現年22歲的陳子睿，是羽球名將陳康之子，也是台灣備受矚目的男雙新生代好手，他和林煜傑從去年初搭檔至今，排名已竄升至第39。

陳子睿說：「我們2個算是特色及分工很明確的搭檔，彼此在場上的責任都很瞭解，明天就要出發連續參加3場國際賽，能連霸全國冠軍也讓我們增添不少信心。」

陳子睿和林煜傑從明天出發先參加超級1000的馬來西亞羽球公開賽，接著連戰超級750印度公開賽、超級500印尼大師賽。

陳子睿提到，「這是我們搭檔以來首度參加超級1000等級的賽事，目標就是希望能先贏1場，畢竟國際賽的對手都真的很強。」根據籤表，陳子睿、林煜傑首戰將對上韓國組合姜敏赫、金容（Jin Yong，音譯）。（編輯：張雅淨）1140105

#屏東體育館
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