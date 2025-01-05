李旻翰開轟 木棒聯賽大溪擊敗北科附工搶第2勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）高中木棒聯賽大溪高中今天與北科附工交手，大溪先發投手賴謙凡6局2責失分好投，李旻翰開轟，率隊以6比3搶下預賽第2勝；鶯歌工商則以5比2擊敗南英商工、預賽3連勝。

大溪高中在113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽首戰就擊敗上屆冠軍穀保家商，今天與北科附工交手投打發揮。

大溪先發投手賴謙凡2局下有狀況，先投出四壞保送，再被敲2支安打，1人出局後因隊友守備失誤失分，3局下單局被敲2支安打再掉1分，6局下1人出局後被敲出二壘打，再因為安打、滾地球失分。

賴謙凡今天總計用89球投6局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分）、奪下勝投，林珺希後援投1局連飆3K、無失分，替球隊守住勝利。

大溪今天2局上林珺希先敲出二壘打，吳翊睿安打送回第1分，再靠著內野安打、滾地球、保送、高飛犧牲打跑回分數，廖宥霖補上安打，替球隊多添1分。

大溪3局上靠著陳廷毓三壘打、高飛犧牲打再拿1分，4局上李旻翰開轟，2分砲替球隊拉開領先差距，幫助球隊順利搶下勝利。

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鶯歌工商今天與南英商工交手，鶯歌3局下積極搶分，許暘祺率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、野手選擇、高飛犧牲打先跑回1分，再靠著觸身球保送，莊秉鋐安打添分，林鎮羽二壘打一棒再添2分。

鶯歌6局下攻勢再起，1人出局後張瑀庭敲出安打，石正侑三壘打替球隊多添1分保險分。鶯歌先發投手林震宇投4局被敲出8支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、奪下勝投。（編輯：張雅淨）1140105