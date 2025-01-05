王柏鈞向弟弟王柏傑學變速球 大專聯賽完投勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）大專棒球聯賽（公開一級）中信科大王柏鈞向效力中職台鋼雄鷹隊的弟弟王柏傑學得變速球成武器，今天9局完投勝，莊中華開轟，中信科大以7比1擊敗南華大學、奪複賽首勝。

中信科大與南華大學今天賽前複賽都吞下4敗、勝場沒有開張，中信科大今天派出左投手王柏鈞先發，王柏鈞開賽連抓5個出局數，2局上2人出局後接連被敲2支安打，但穩守不失分。

王柏鈞投到5局上再有危機，1人出局後隊友接連出現守備失誤，再因為投手犯規失掉1分，6局過後回穩，沒再讓對手站上得點圈。

王柏鈞今天總計用97球投9局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分，完投勝獲選單場最有價值球員（MVP）。

中信科大1局下靠著沈忠興安打先馳得點，4局下莊中華敲出陽春砲，5局下靠著保送、接連安打再拿1分，7局下攻勢再起，單局3安2保送，加上對手1次守備失誤，一口氣再添4分、拉開領先差距，順利搶下複賽首勝。

王柏鈞接受轉播單位MVP訪問時表示，本身是控球和變化球型的投手，不刻意追求三振，策略就是讓打者打不好。

王柏鈞變速球投得不錯，他透露是向效力中職台鋼雄鷹隊的投手弟弟王柏傑學的，握法比較像指叉球，也成為武器。（編輯：張雅淨）1140105