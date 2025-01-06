東京元旦競走賽 竹市許嘉維再破台灣全國紀錄

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市政府今天表示，竹市競走選手許嘉維日前參加「第73屆東京2025年元旦競走大會」，以1小時25分01秒優異成績獲第8名，也打破由他保持的20公里競走台灣全國紀錄。

竹市府今天發布新聞稿指出，這次比賽也讓許嘉維達到「第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會」及「第26屆韓國龜尾亞洲田徑錦標賽」的參賽標準。

許嘉維原先保持的20公里競走台灣全國紀錄，竹市府表示，他是在2023年東京元旦競走賽事中創造的，當時是以1小時26分47秒打破台灣20公里競走項目的全國紀錄，今年以1小時25分01秒的優異成績再次突破由他保持的紀錄。

新聞稿中，許嘉維指出，當天比賽起跑時的狀態比預期好，一度覺得有機會達成理想成績，但過程因遭裁判警告屈膝，擔心被判失格，只能改採保守策略完成比賽，雖打破全國紀錄，可惜未能達到1小時23分內完賽的目標。

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許嘉維的國立台灣體育大學教練許績勝在新聞稿中表示，許嘉維3月將代表台灣赴日本能美參加亞洲20公里競走錦標賽，接著是5月的田徑亞錦賽及7月的世大運，接下來的訓練將專注於提高比賽的穩定性。

新竹市教育處指出，根據竹市府去年修訂「新竹市績優運動選手及教練獎勳金實施要點」，打破全國紀錄的選手獎金由新台幣2萬元提升至6萬元，教練獎金由1萬元提高至5萬元。（編輯：戴光育）1140106