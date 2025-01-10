台南亞太棒球中心尚未招標 市府：不影響運作

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市亞太國際棒球訓練中心工程進入最終階段，市府去年2月首次委外營運招商無人問津，同年11月啟動二度招商程序，因廠商有意見，如今尚未公告招標，市府強調，不影響運作。

台南市政府體育局今天告訴中央社記者，亞太國際棒球訓練中心二度招商去年11月27日起公開閱覽，但因有廠商提出意見，標案研議中，如今尚未進入公告招標階段。至於有哪幾家廠商提出意見，體育局不便透露。

不過，體育局強調，即使亞太國際棒球訓練中心委外營運招商未完成，也不影響運作，體育局指出，中華職棒統一獅隊、韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）及NC恐龍隊（NC Dinos），今年1月起將陸續在亞太國際棒球訓練中心春訓交流。

亞太國際棒球訓練中心去年2月首度招商前，曾召開3次說明會，邀請統一球團及其他廠商與會，但當時沒有廠商特別提出意見，2個月招商期間無人問津。

體育局招商資料顯示，亞太國際棒球訓練中心委外營運，涵蓋少棒球場主球場1座、少棒球場副球場1座、成棒球場主球場1座、成棒球場副球場1座、室內投打練習場1座、戶外投打練習區1座、內野球場2座及停車場等場地。

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得標廠商自點交完成日次日起至契約期間屆滿日，每年應繳納定額權利金新台幣250萬元，接著以年營運額度繳交變動權利金，營運收入4000萬元以下不收，4000萬元至5000萬元5%（營運收入減4000萬元再乘以5%），5000萬元至6000萬元10%，6000萬元至7000萬元15%，7000萬元以上20%。

亞太國際棒球訓練中心得標營運時間是6年，若營運良好再續約3年，之後重新招商。（編輯：郭諭儒）1140110