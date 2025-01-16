中信兄弟2/3屏東開訓 新年度口號「進化」

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）尋求衛冕的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊2月3日於屏東中國信託公益園區展開春訓，球團今天公布年度口號「進化」，開訓當天將有「菜鳥日」活動，新秀們將「進化」為偶像團體。

去年球季兄弟喊出「進取」為年度口號，拿下年度第一「進擊」季後賽，隨後順利拿下隊史第10座年度總冠軍。

兄弟球團表示，今年度延續氣勢，宣示球隊將於各層面不斷「進化」，鼓勵球員們超越自我，透過春訓增強實力，呼應總教練平野惠一哲理，以「挑戰者」心態面對全新賽季，目標拿下2連霸。

兄弟球團說，2月3日今年球季開訓典禮將公布新教練團成員。此外，「菜鳥日」活動全面「進化」升級，在去年季中選秀會選進的11名新秀將一改過去「菜鳥日」搞笑裝扮傳統，化身為偶像團體表演方式登場。

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11名兄弟新秀當天將為現場球迷演出當紅歌曲APT.、大勢韓國女團aespa破億神曲Whiplash，還將唱跳跨世代男團Energy經典舞曲「放手」，展現表演能力，也考驗「小象們」團隊默契。

開訓典禮將於2月3日上午11時開始，上午10時30分開放球迷免費入場，為兄弟們加油打氣，相關資訊可持續鎖定兄弟官方社群。（編輯：李明宗）1140116