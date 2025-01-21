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東南亞射擊錦標賽 台灣女團25公尺手槍摘金

2025/1/21 17:25（1/21 17:52 更新）
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第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，台灣射擊女團陳俞如（左起）、田家榛、杜禕依姿21日合力射下25公尺手槍團體金牌。（射擊協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月21日
第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，台灣射擊女團陳俞如（左起）、田家榛、杜禕依姿21日合力射下25公尺手槍團體金牌。（射擊協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣射擊女團田家榛、陳俞如與杜禕依姿今天先是合力射下東南亞射擊錦標賽25公尺手槍團體金牌，可惜3人晉級個人8強決賽後未能發揮水準，無緣再添獎牌。

第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，25公尺手槍分成慢射、快射2階段，田家榛、陳俞如資格賽各以578分、575分排名前2，杜禕依姿射下554分排名第7。

台灣女團以1707分奪得25公尺手槍金牌後，在個人8強決賽未能延續這股氣勢，3人中以杜禕依姿第4名最佳，田家榛、陳俞如各以第5、6名作收。

杜禕依姿在決賽中一度暫居第2，卻在後段突然找不到手感，她接受大會訪問時表示，前面打很順，突然就懷疑自己，她坦言還需克服心魔。

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個人決賽最終由馬來西亞的阿札哈里（Alia Sazana Azahari）帶走金牌，她接受大會訪問時表示，公西靶場這幾天濕冷，決賽時對手普遍都沒打出應有水準，而她告訴自己，「不能改變天氣與環境，就只能改變自己」。

阿札哈里與杜禕依姿都在1991年出生，兩人從仁川亞運認識至今，多年來亦敵亦友，也有著共同目標，希望能挑戰奧運殿堂。（編輯：唐聲揚）1140121

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