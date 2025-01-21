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EASL林書豪傷退 曼尼高大三元率國王奪2連勝

2025/1/21 20:55（1/21 21:06 更新）
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東亞超級聯賽（EASL）持續展開，新北國王隊21日在客場出戰韓國釜山KCC宙斯盾隊，國王靠著洋將曼尼高（前中）繳出17分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，以104比87拿下勝利。（東亞超級聯賽提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月21日
東亞超級聯賽（EASL）持續展開，新北國王隊21日在客場出戰韓國釜山KCC宙斯盾隊，國王靠著洋將曼尼高（前中）繳出17分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，以104比87拿下勝利。（東亞超級聯賽提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）新北國王今天東亞超級聯賽（EASL）客場出戰韓國釜山KCC宙斯盾，儘管球星林書豪首節就傷退，但靠著洋將曼尼高繳出17分、10籃板、10助攻「大三元」成績，以104比87收下2連勝。

代表台灣參加東亞超級聯賽（EASL）的桃園璞園領航猿和新北國王，賽前各為3勝1敗、2勝2敗，都有機會前進4強，兩隊本週都有客場賽事，國王今天出戰釜山KCC宙斯盾，明天則由領航猿與廣島蜻蜓交手。

國王今天首節以28比21領先，但林書豪在首節還剩不到2分鐘時，疑似因大腿拉傷，隨後一拐一拐走回休息區，就未再回到場上。

不過，國王今天手感火燙，前2節投籃命中率57.5%，靠著洋將曼尼高（Kenny Manigault）扛起進攻重任，加上李愷諺火力奧援，半場打完取得58比44領先。

釜山KCC下半場手感回溫，靠著李根輝飆進三分球，一度將分差縮小至個位數，國王的簡祐哲、林書緯隨即在外線還以顏色，前3節打完，再將比分拉開至82比67。

國王決勝節最多握有領先22分優勢，而對手隨後打出14比0攻勢展開反撲，追成83比91。

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國王靠著奧帝（Austin Daye）連得5分，幫助球隊重新打出氣勢，加上後半段攻勢多點開花，順利收下這一勝後，目前在B組戰績3勝2敗，排名擠下澳門黑熊，來到第2名。

國王今天包括李愷諺19分在內，6人得分雙位數，而曼尼高繳出17分、10籃板、10助攻「大三元」成績，林書緯貢獻16分。至於釜山KCC得分集中在洋將拉蘭身上，轟下31分，外加13籃板。（編輯：謝雅竹）1140121

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