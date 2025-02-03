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旅外球員林盛恩率先報到 WBC資格賽投手身分入選

2025/2/3 14:27
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天開訓，36人名單旅外球員有9人，年僅19歲的林盛恩今天率先報到。雖然去年林盛恩以打者為主，9月才開始練投，不過林盛恩這次擔任投手身分。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊36人集訓名單今天出爐，其中有9名旅外選手，包括8名投手、1名野手鄭宗哲。不過今天大部分旅外球員都還沒報到，僅美職紅人隊的林盛恩報到，台灣隊總教練曾豪駒表示，其他旅外球員會在10日至14日左右陸續報到。

林盛恩其實去年球季在新人聯盟以打者身分為主，不過這次資格賽會以投手身分出賽。他今天表示，是在去年球季結束後大約9月時開始練投，因為本來今年新球季就預計會「投打二刀流」，「打擊教練是說一樣照我自己每天訓練，投球則是有給我安排課表，一天要投幾顆、距離多長。」

這次WBC資格賽林盛恩不會下去打擊，他剛剛也與投手教練林岳平聊過，「他說就照我自己節奏走，不過干涉太多我的訓練，因為我原本就有自己調整的模式，所以就照著自己模式下去走，母隊那邊也有給我投球計劃。」

這次資格賽台灣隊平均年齡比世界12強棒球賽還年輕，19歲的林盛恩是2005年9月出生，扣掉還沒報到的林維恩，林盛恩笑說：「今天這樣看，我應該是裡面最小的。」至於台灣隊最熟的隊友，林盛恩則說是穀保家商時期隊友林佳緯。

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雖然與較年長的吳念庭、陳傑憲差了10歲以上，不過林盛恩表示，「我覺得學長他們都滿好的，而且都可以在網路上看到學長比賽，不像在國外完全不知道大家的名字，跟這邊的學長在生活上、球場上可能會比較好融入。」

被問到這次披上國家隊戰袍會不會緊張，林盛恩說：「我比較屬於亢奮，不太會緊張，國家隊需要我當然就是全力以赴，把自己狀況調整到最好，幫助國家隊贏球。」（編輯：李亨山）1140203

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