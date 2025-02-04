澳洲女足明星柯爾怒罵警員涉種族歧視 法院開庭審理

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（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）澳洲女子足球明星柯爾（Sam Kerr）涉嫌對倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）警員作出帶有種族歧視的騷擾言論，英國金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）3日起正式開庭審理。

柯爾為世界頂尖女足球員，曾擔任2023年女子世界杯足球賽澳洲隊隊長，帶領球隊歷史性晉級四強。此次涉案事件受到澳、紐媒體廣泛關注。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，2023年1月30日凌晨，柯爾與其伴侶、美國女子足球員繆伊絲（Kristie Mewis）在倫敦慶祝後，因其中一人在計程車內嘔吐，與司機發生爭執，司機隨即將兩人載往警察局。其後，柯爾涉嫌怒罵執法的倫敦警員羅維爾（Stephen Lovell），言語帶有種族歧視，並拒絕賠償車窗損壞費用，最終導致她被捕。

庭審期間，法院播放了當時警員執法時錄下的影片。畫面顯示，柯爾與繆伊絲明顯酒醉，並與警方爭論，柯爾情緒激動地哭泣，表示她們當時感到害怕，並認為計程車司機試圖綁架她們，因此才試圖打破車窗逃脫。

影片中，羅維爾警員回應表示理解她們的擔憂，但表示她們有兩個選擇，一是支付車資、清潔費及修車費，否則將面臨逮捕並需在法院陳述案情。然而，柯爾拒絕支付相關費用，堅持等待球隊律師到場處理。

隨後，柯爾兩度對羅維爾警員說出「愚蠢又白（stupid and white）」。她因涉嫌嚴重種族騷擾與毀損罪被捕，但毀損罪指控在柯爾支付相關費用後撤銷。

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案件目前仍在審理中。羅維爾出庭作證時表示，柯爾的言論讓他感到「難過且不安」。

法院預計4日繼續開庭，柯爾的辯護律師福布斯（Grace Forbes）將對羅維爾進行交叉詰問，以進一步澄清案情。（編輯：韋樞）1140204