台韓交流賽期待火花 樂天巨人金元中點名陳傑憲很帥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，今天記者會上樂天代表投手金元中點名知道陳傑憲很帥在台有高人氣，會好好針對陳傑憲；陳傑憲也回應期待場上激出火花。

備戰21日將在台灣台北大巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）資格賽，台灣隊昨天展開集訓，也將於12、13日在台北大巨蛋安排2場與韓職樂天巨人隊交流賽，今天舉行賽事記者會。

樂天巨人隊強投金元中也是2023年經典賽韓國代表隊成員，他今天出席記者會表示，韓國與台灣在國際賽場多次交手，台灣球員近年無論體態、實力都很好，是不能輕忽的對手，會竭盡全力好好準備比賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金元中也點名此次續任「台灣隊長」的陳傑憲，「陳傑憲很帥，聽說他在台灣很紅，我會好好準備針對他。」

陳傑憲也回應，在場上希望彼此都拿出最好表現，期待激出火花；陳傑憲提到，受惠社群資訊流通，在網路上也會看到很多影片，知道韓國隊的球風，韓國球員身材壯，揮棒豪邁、很有力量很棒，感覺到亞洲人也可以做到很美式，韓國隊球風有力量又有細膩技巧，是很棒的表現。（編輯：張雅淨）1140204