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台灣職撞相隔10年重燃戰火 地主老中青三代交鋒

2025/2/6 21:14（2/6 21:26 更新）
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「2025 CTPBA職業撞球巡迴賽第一站」7日起將在新北市林口區「9號颱風撞球競技館」連續2天開戰，讓台灣球迷再度重溫當年的撞球熱潮。（CTPBA提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月6日
「2025 CTPBA職業撞球巡迴賽第一站」7日起將在新北市林口區「9號颱風撞球競技館」連續2天開戰，讓台灣球迷再度重溫當年的撞球熱潮。（CTPBA提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）「2025 CTPBA職業撞球巡迴賽第1站」，將從明天起在林口「9號颱風撞球競技館」連2天開戰，這是台灣相隔10年再度舉辦職業撞球賽事，地主匯集老中青三代拚戰。

台灣職業撞球大賽過去曾風靡一時，只可惜2015年男子職撞結束，隨後2016年女子職撞大賽也宣布暫停，直到今年才再度重啟賽事。

首屆「2025 CTPBA職業撞球巡迴賽」開幕戰，不僅吸引了國內撞球高手，更有來自亞洲各地的頂尖選手參賽總計96人參賽，預賽採9號球比賽規則、搶9局、雙敗淘汰制（勝部搶9局、敗部搶8局），晉級賽同樣採取9局制。

賽事主辦單位在接受中央社訪問時表示，「我們給自己的定位是與世界接軌，讓世界看見台灣，巡迴賽舉辦與其說是台灣的職業賽重啟，更希望是與亞洲甚至世界接軌的職業賽。」

首站總獎金高達新台幣34萬8000元，冠軍獨得10萬元，勝部與敗部各取16人進入決賽階段，並以單敗淘汰方式進行比拼，從32強到8強採搶10局，而4強後則改搶11局，冠軍賽則以13局決勝。

首站賽事強度高，吸引11名亞洲一流球員來台，包括今年英國公開賽冠軍卡比托（Robbie Capito），以及今年Reyes Cup MVP的新加坡選手葉浚惟（Aloysius Yapp）。

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至於地主匯集老中青三代，包括趙豐邦、張明雄、方小郎、張榮麟、柯秉逸以及柯秉中等投入戰局。

主辦單位強調，「2025 CTPBA職業撞球巡迴賽」重新起步，目標希望推動台灣撞球運動的普及化與專業化，未來巡迴賽規劃年度至少4站及1站總冠軍賽。（編輯：李亨山）1140206

#台灣
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#張榮麟
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