超級盃酋長3連霸遇大逆風 老鷹半場24比0領先[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐奧良9日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL今天進行年度冠軍戰，追求「超級盃」空前3連霸的堪薩斯市酋長上半場攻勢受阻，在老對手費城老鷹堅實防守下短傳屢被抄截，半場結束後以0比24落後。

NFL第59屆超級盃（Super Bowl）今天在路易斯安那州紐奧良（New Orleans）凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）登場，比賽一開始，先發動攻擊的老鷹在推進20碼後以棄踢作收，酋長在傳球失敗後也是棄踢，雙方第一波攻擊都沒有拿下分數。

球權回到老鷹後，酋長角衛麥克達菲（Trent McDuffie）犯規被罰15碼，老鷹出現大好得分機會。四分衛赫茲（Jalen Hurts）長傳外接手達森（Jahan Dotson）衝進達陣區，經影像裁判確認尚有1碼距離，最後赫茲於1碼處強攻，老鷹首開紀錄，7比0領先。

酋長在失分後開始反攻，不過推進7碼就因傳球失敗棄踢，老鷹再一波的攻擊也將比賽帶入第2節。赫茲長傳遭酋長安全衛庫克（Bryan Cook）攔截，也丟了球權。

酋長由四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）發動反擊，他與邊鋒凱爾西（Travis Kelce）都是本場觀戰焦點。前者將挑戰生涯第4座超級盃冠軍，後者是美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）男友，也是馬霍姆斯進攻老搭檔。不過酋長這波攻擊兩人最終讓出球權，老鷹回攻後在48碼處以踢門拿下3分，將比數拉至10比0。

因丟分而取得攻擊權的酋長，馬霍姆斯在己端24碼處遭擒殺，短傳又遭老鷹德強（Cooper DeJean）攔截，老鷹回攻達陣，附加分也沒問題，瞬間就以17比0拉開差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

酋長回攻仍是棄踢，不過防守組也回敬1次擒殺，雙方在中線附近來回，馬霍姆斯短傳在己端14碼傳球又遭攔截，老鷹奪球權後，僅花10秒就完成達陣，上半場老鷹以24比0領先。

馬霍姆斯下半場追分能力向來驚人，比賽鹿死誰手尚未可知。這是酋長6個賽季內5度問鼎超級盃，大賽門票早已銷售一空，估計約有7萬4000名觀眾湧入。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140210