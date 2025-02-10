韓職球隊春訓8場交流賽 亞太主球場開放觀眾體驗

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南亞太國際棒球練中心成棒主球場1月完工後，將首度迎接韓國職棒NC恐龍隊春訓，NC恐龍隊規劃舉辦8場次與中職球隊交流賽，市府將開放部分內野觀眾席進行場地測試。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，亞太成棒主球場有2萬5000席座位，除了比賽所需相關空間，還規劃商場賣店與展場空間，可提供完整賽事周邊服務與商業機能，整體園區具備國際比賽與訓練水準，先前進駐亞太成棒副球場春訓的韓職樂天巨人隊，實際體驗後也讚不絕口。

黃偉哲指出，此次成棒主球場首度迎接NC恐龍隊（NC Dinos）春訓，期間規劃與中華職棒進行8場交流賽，民眾可搶先進場體驗全國最大室外棒球場觀賽氛圍，機會難得，未來也期待能透過舉辦更多比賽或訓練活動，打造成為國際棒球訓練中心角色定位。

台南市政府體育局長陳良乾表示，韓國NC恐龍隊此次來台南春訓共約40人，為期10天，其中8天與中職交流賽，分別為24日對台鋼雄鷹、25日對富邦悍將、26日對統一獅、27日對中信兄弟、3月1日對樂天桃猿、3月2日對富邦悍將、3月3日再戰中信兄弟、3月4日出戰味全龍。

陳良乾指出，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽，此外，NC恐龍隊也提供2場公益指導活動，由出身美國職業棒球大聯盟的首席教練親自指導台南市三級棒球教練，期待提升台南市棒球教練國際視野。

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陳良乾指出，NC恐龍隊與中職8場交流賽，將分階段開放內野區2000至8000席體驗名額，開放民眾免費進場觀賽並體驗球場氛圍，預計14日上午10時於KKTIX售票平台開放取票。

他說，成棒主球場雖已申報完工，但部分空間尚未對外開放或仍在整理中，呼籲參與民眾務必遵守進場規則與現場人員引導，並預先規劃往返交通資訊或停車場位置，相關注意事項及活動訊息可至台南市政府體育局官網查詢。（編輯：李淑華）1140210