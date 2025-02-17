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PGA捷恩斯錦標賽 俞俊安拉尾盤並列第17名

2025/2/17 12:56
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（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA捷恩斯錦標賽最終回合一吐怨氣，抓6博蒂、吞2柏忌繳出68桿，並以4天低於標準3桿的285桿、並列第17名作收。

總獎金高達2000萬美元（約新台幣6.6億元）的PGA捷恩斯錦標賽，是美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的重要賽事（Signature Event），冠軍可獨得400萬美元（約新台幣1.3億元），俞俊安是靠著去年的桑德森農場錦標賽冠軍而獲得參賽權。

前3回合都繳出7字頭的俞俊安，今天在最終回合總算繳出亮眼成績，下場前9洞就抓了4博蒂僅吞1柏忌，轉場後又進帳2博蒂、1柏忌，尤其收尾的第18洞漂亮3桿攻上果嶺，留下4呎的抓博蒂機會，輕鬆一推入洞。

俞俊安今天能繳出好桿數，主要還是鐵桿發揮出色，尤其他全場開球上球道率僅35.7%，但標準桿上果嶺率卻高達83.33%，包括3次從沙坑精彩救上果嶺。

在這場大賽獲得並列第17名，讓俞俊安進帳27萬美元（約新台幣892萬元），同時是今年6戰以來的單場最高額獎金，他的聯邦盃積分也上升到第64名。

最終冠軍由瑞典好手艾博格（Ludvig Aberg），以低於標準12桿的276桿、1桿之差奪冠。

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捷恩斯錦標賽是由前球王老虎伍茲（Tiger Woods）擔任主辦人，儘管還在處理母親喪事，他今天仍現身球場並接受訪問。伍茲提到，雖然沒能參加這場比賽，但依舊有在訓練，希望今年還能打幾場大賽。

這場賽事創辦於1926年，至今已有將近100年歷史，前身名為洛杉磯公開賽，台灣名將陳志忠曾在1987年奪冠。（編輯：張雅淨）1140217

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俞俊安
PGA捷恩斯錦標賽 俞俊安第3回合並列第28名PGA捷恩斯邀請賽 俞俊安力拚高額冠軍獎金
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