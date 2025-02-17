重現KANO決戰 嘉大vs.日本中京大學棒球隊21日開戰

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（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）日本中京大學棒球隊與嘉義大學棒球隊因疫情暫停交流賽多年，21、22日將在嘉義市立棒球場，重現1931年甲子園冠軍賽KANO決戰戲碼，當天開放民眾自由入席感受棒球熱。

嘉義大學今天發布新聞稿指出．與日本中京大學兩校交流起源於日治時代台灣嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學），學校成立首支棒球隊「嘉義農林棒球（KANO baseball team）」，1931年首次到台北參賽便奪得全台高校棒球冠軍，隨後代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以3勝1負佳績獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場、天下嘉農」美譽，開啟了嘉農KANO棒球隊光輝歲月。

嘉義大學表示，嘉義農林學校在冠軍戰中對上來自日本中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），兩校的決賽激戰，是台日棒球迷永遠津津樂道的棒球史。

而中京商業學校是甲子園史上奪得優勝次數最多的學校，1931年第一次打進甲子園直到1933年，中京商創下日本甲子園史上第一次三連霸；嘉農與其對壘時，正是中京商黃金時期，日本當年最強一支棒球隊，嘉農初出茅廬屈居亞軍，可謂雖敗猶榮。

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嘉義大學指出，與日本中京大學因當年機緣，在嘉義市政府引薦下，2015年簽署學術交流協議，雙方在棒球等領域展開合作，兩校每年進行一次棒球交流賽，並輪流於日、台兩地舉辦，但2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，兩校棒球交流賽因此停止舉辦。

嘉義大學表示．今年兩校再次重啟棒球交流賽，中京大學將於21日及22日在嘉義市立棒球場重現1931年甲子園冠軍賽戲碼，可預期將會是台日兩國棒壇關注的重要盛事，歡迎民眾到現場為球員們加油。（編輯：陳仁華）1140217