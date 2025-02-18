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桌球亞洲盃19日開打 鄭怡靜分組賽遭遇早田希娜

2025/2/18 19:35
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）2025年桌球亞洲盃將於2月19日在中國深圳開打，台灣這次共有7名選手參賽，台灣一哥林昀儒分組賽將碰上中國小將陳垣宇，而一姐鄭怡靜將遭遇到日本選手早田希娜。

桌球亞洲盃僅設單打項目，今年男、女子各有32名頂尖好手參賽，賽事分成分組賽和淘汰賽兩階段，其中分組賽分成8組進行單循環賽，取前2晉級16強。

台灣這次包括林昀儒、鄭怡靜在內，共有7名選手獲得參賽資格，世界排名第14林昀儒與19歲中國小將陳垣宇、印度的塔卡爾（Manav Thakkar）、新加坡的郭勇同組，而3名對手中，唯一與陳垣宇未曾交手。

至於2月曾扳倒當時世界第5法國好手李布隆（Felix Lebrun）、首闖新加坡大滿賽16強的高承睿也將參戰，同組有韓國的安宰賢、哈薩克的葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）、印度的德賽（Harmeet Desai）。

馮翊新同組將遭遇韓國的張禹珍、日本的戶上隼輔、新加坡的周哲宇；至於黃彥誠將碰上中國的林高遠、韓國的趙大成、新加坡的馮耀恩。

女單部分，世界排名第12的鄭怡靜分組賽將出戰泰國的歐拉旺（Paranang Orawan）、印度的葛沛德（Yashaswini Ghorpade），其中20日與世界第5的日本選手早田希娜一役將是硬仗，生涯對戰以2勝6敗居於下風，近期更是陷入對戰3連敗。

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至於女單好手黃怡樺、簡彤娟也將分頭出擊，黃怡樺同組對手包括世界第2中國名將王曼昱、韓國的李恩惠、伊朗的夏莎瓦莉（Neda Shahsavari）。

簡彤娟則與中國球后孫穎莎同組，同組還將出戰印度的阿古拉（Sreeja Akula），卡達的穆罕默德（Aia Mohamed）。（編輯：李亨山）1140218

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