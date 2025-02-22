木棒聯賽麥寮3主力投手都登板 擊退西苑保晉級生機

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）高中木棒聯賽麥寮高中背水一戰今天與西苑高中交手，前5局打完2分落後，6局追分陳冠樺敲出超前分，助隊以3比2搶勝保住晉級生機，麥寮3大主力投手徐磊、歐睿傑、吳柏霆都登板。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段24強賽，麥寮高中與西苑高中、大溪高中同組，取2隊晉級第4階段16強賽；麥寮高中昨天不敵大溪高中，今天與西苑高中比賽沒有退路。

西苑首局就先得2分，先發投手鍾亦恩前5局力保不失，打完前5局，麥寮以0比2落後，麥寮6局上吹起反攻號角，靠著西苑出現失誤、投手送出保送，麥寮蔡靖安打先打破鴨蛋，西苑換投沒能止血，麥寮靠觸擊戰術追平比數，陳冠樺適時敲出中外野安打一棒打下超前分。

麥寮今天動用3任投手，徐磊先發5局失2分（非責失分），歐睿傑接手中繼1.1局，7局下1人出局1好2壞時退場，吳柏霆接手登板，解決最後兩名出局者，關門成功守住勝利。

麥寮總教練吳秉倫稱球隊分在「死亡之組」，今天能用的主力投手都上場了，也提到吳柏霆手不太舒服，只能投短局數，安排在最後時刻登板。

吳秉倫表示，打擊方面蔡靖、陳冠樺那兩支安打很重要，打線從第1階段打得悶，今天一直等到對方先發投手退場，第6局交代球員不要打太快、仔細選球，這兩支安打算是比較扎實。

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高二陳冠樺替補上場建功，吳秉倫說，他打擊能力不錯，守備位置跟其他人重疊，就看誰狀況好就先發。

陳冠樺提到，第1階段開始狀況不好，今天關鍵時刻抓直球攻擊，希望幫球隊建功，這是自己第一次打木棒聯賽，教練賽前也提醒大家當練習賽，放鬆去打，很開心可以幫助贏球。（編輯：李亨山）1140222