BWF德國羽球賽 台灣女雙林筱閔、汪郁喬無緣爭冠

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（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣羽球女雙組合林筱閔、汪郁喬，今天在BWF超級300的德國羽球公開賽4強，與日本組合激戰67分鐘，仍不幸以12比21、22比20、17比21落敗，無緣搶下冠軍戰門票。

現年28歲林筱閔，過去曾與許多女雙搭檔合作，今年是首度搭配24歲汪郁喬，她們先前在超級500的印尼大師賽首輪出局、超級300的泰國大師賽闖進8強，根據世界羽球總會（BWF）顯示，2人搭檔世界排名第68名。

林筱閔、汪郁喬今天是生涯首戰日本組合、世界排名第63名的大竹望月及高橋美優。

首局台灣組合在還不熟習對手球路下，很快就落入5比11劣勢，進入技術暫停，短暫休息過後狀況依舊沒起色，節奏被對手帶著走，並在12比16時連丟5分讓出首局。

第2局林筱閔、汪郁喬站穩腳步反擊，儘管比賽一路落後，但從15比17時連得3分超前比數，隨後雙方進入拉鋸戰，台灣組合在20比20時連得2分，順利扳回一局。

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進入關鍵第3局，林筱閔、汪郁喬先以8比11落後進入技術暫停，但隨即連得3分追成平手，只可惜大竹望月、高橋美優後續戰術成功，加上台灣組合自己手上發生過多失誤，被對手搶下20比17的3個賽末點後順利獲勝。

林筱閔、汪郁喬預計依照表定行程，轉往法國參加本週二開打的世界羽球總會（BWF）奧爾良大師賽。（編輯：陳仁華）1140302