NBA柯瑞攜手巴特勒擊退尼克 勇士收2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）美國職籃NBA金州勇士連續2場出賽，今天客場出戰紐約尼克，柯瑞拿下28分，加上巴特勒獲得19分，聯手以114比102擊敗紐約尼克，收下2連勝，守住西區第6位置。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）儘管昨天對戰夏洛特黃蜂一役，扭傷右腳踝，但今天出戰尼克，仍繼續出賽，但前2節手感不佳，10投3中、僅得8分，勇士半場結束陷入47比55落後。

柯瑞第3節率領勇士展開反擊，單節獨攬14分，幫助球隊82比81超前。

兩隊決勝節前段依舊僵持不下，勇士靠著桑托斯（Gui Santos）、柯瑞連續命中三分，開啟一波8比0攻勢，確立領先優勢。

勇士在透過交易換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績一路飆升，來到西區第6，拿下2連勝後，距離西區第5的休士頓火箭，剩下3場勝差。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊正在塑造新的風格，也就是攻守兼備的球風，「過去10場比賽，我認為我們進攻、防守都是聯盟第2，雖然樣本數不多，但是從巴特勒來到球隊開始。」

巴特勒披上勇士戰袍後，共出賽10場，球隊戰績9勝1敗，也分散對手防守注意力，不再集中在柯瑞身上，柯瑞包括今天拿下28分在內，連續4場至少得20分，另有9助攻，而巴特勒、波齊姆斯基（Brandin Podziemski） 各獲得19分。

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勇士球團也在社群平台X分享，柯瑞今天21投10中，生涯投籃命中數超越葛里爾（Hal Greer）8504顆，來到史上第31。

尼克的中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）今天因個人因素缺陣，儘管阿努諾比（OG Anunoby）、布朗森（Jalen Brunson）各得29分、25分，但團隊三分命中率33投僅8中，表現不理想。（編輯：李亨山）1140305