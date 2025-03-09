加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 運動

JLPGA大金蘭花高球賽 吳佳晏開季首戰並列第7

2025/3/9 15:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北9日電）台灣職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA開幕戰大金蘭花高球賽最終回合找回手感，抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天低於標準3桿的285桿、並列第7作收，新賽季有好的開始。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）大金蘭花女子高球賽（Daikin Orchid Ladies Golf Tournament）總獎金1.2億日圓（約新台幣2720萬元），從1988年開辦，過去台灣球員4度奪冠，其中盧曉晴曾在2015、2016年完成連霸。

還未滿21歲的吳佳晏，在大金蘭花高球賽前3回合，分別繳出71、72、73桿，表現不算太理想。

今天最終回合吳佳晏找回手感，前9洞抓2博蒂、吞1柏忌，轉場後又分別在第11洞及收尾的第18洞抓博蒂入袋，有個完美結局。

吳佳晏今天開球率是驚人的百分之百（14個洞全都開上球道），只可惜鐵桿略微失準，標準桿上果嶺率僅72%，但已是4天來最佳，全場用了28次推桿。

吳佳晏在接受中央社訪問時表示，今天終於找回鐵桿和推桿的感覺，所以打起來順很多，能在新賽季首場比賽打進前10名還算不錯，但仍有許多地方需改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2024年的JLPGA正巡賽菜鳥球季，吳佳晏就以積分排名第32的成績，順利保住今年賽季的參賽資格；今年她給自己的目標，就是希望積分榜能闖進前20名。

而台灣另一日巡賽好手蔡佩穎，以4天高於標準2桿的290桿、並列第27名作收。（編輯：張雅淨）1140309

#日本
#吳佳晏
#蔡佩穎
#JLPGA
吳佳晏
JLPGA大金蘭花高球賽 吳佳晏3回合並列第14鴻海高球賽最終回 吳佳晏並列第18名地主最佳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：