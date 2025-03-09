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新莊測試賽曾峻岳登板燈光秀 WBCQ後還在適應用球

2025/3/9 20:29
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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職富邦悍將今天進行新莊棒球場整修完工測試賽，在9局上終結者曾峻岳登板時，特別進行有氣勢的LED燈光秀，WBCQ結束後首次實戰的曾峻岳表示，目前還要適應比賽用球的不同。

富邦悍將與體育署、新北市政府去年季後合作新莊棒球場整修計畫，歷經休賽季整修翻新，進行6大項目整修，包括界外區更新為人工草皮、建置LED燈光控制系統、更新外野座椅、售票廣場等。

悍將今晚進行測試賽，最終以3比2勝味全龍。在9局上終結者曾峻岳登場之前，還特別進行LED燈光秀，賽後曾峻岳直呼，「滿酷的、滿有氣勢的，我也是第一次上去有燈光秀，不過今天可能算是測試，正賽（燈光秀時間）還會再做一些調整，抓到最適合的時間點。」

在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）結束後，曾峻岳人氣更旺，他笑說，以前出場曲「將軍令」都沒有觀眾唱，「但今天大家唱得很大聲，很開心。」

今天是曾峻岳結束WBCQ之後首度實戰登板，他坦言，由於資格賽的比賽用球比較大顆、中職比較小，所以這部分還要適應，「今天課題是變化球，內容還算可以接受，要找出舒服投球的感覺。」今天曾峻岳投1局被敲1支安打、投1次保送，送出2次三振。

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在打完WBCQ台灣隊之後，曾峻岳提到，球團有讓他稍微放鬆一下，不過重訓、恢復訓練等還是加強很多，「該牛棚就牛棚，該比賽就比賽。」

悍將總教練陳金鋒也認為9局燈光秀時間需要再調整，因為今天曾峻岳上投手丘熱身時LED燈還持續在閃，「看Timing怎麼去抓，之後球隊那邊會調整，去年我也有講過了，那個是給觀眾新鮮感，但不要去影響選手。」去年陳金鋒曾在桃園棒球場LED燈光秀時出場抗議。（編輯：張雅淨）1140309

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