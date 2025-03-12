加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前飛官洩雄三飛彈等情資給中國 國防部：官兵檢舉及時查明
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA哈利伯頓戲劇性四分打 溜馬逆轉氣走公鹿

2025/3/12 11:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北12日電）美國職籃NBA印地安納溜馬今天靠著當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在終場前完成精彩四分打，戲劇性地在主場以115比114氣走密爾瓦基公鹿，終止近期3連敗。

溜馬在主場迎戰公鹿，雙方從開賽即形成拉鋸戰，比分互有領先，不過，溜馬一度在第4節手握雙位數領先，沒想到遭到對手連得10分攻勢，甚至丟掉領先地位，第4節終場前4秒，公鹿球星里拉德（Damian Lillard）獲得2次罰球皆命中的情況下，讓溜馬陷入3分落後。

眼看可能即將在主場吞下敗仗，溜馬當家主控哈利伯頓挺身而出，接獲隊友尼姆巴德（Andrew Nembhard）的傳球後，在底角飆進後仰三分球，同時製造公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的犯規，接著哈利伯頓投進關鍵罰球、完成精彩四分打，也幫助球隊戲劇性地捍衛主場勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在溜馬名人堂傳奇球星米勒（Reggie Miller）見證下，哈利伯頓飆進關鍵一擊，他在賽後接受媒體聯訪時表示：「這座球場肯定有很多屬於米勒的時刻，而我只是努力創造自己的時刻。」

此役溜馬共有7人得分達到雙位數，其中因髖部傷勢而缺陣3場的哈利伯頓，今天復出即扮演致勝英雄，全場攻下14分外帶10助攻，而表現最佳的則是前鋒西雅坎（Pascal Siakam）貢獻「雙10」25分、12籃板，兩人不僅攜手率隊止敗，還幫助溜馬戰績追上公鹿，目前暫居東區第5，將持續為了季後賽席次卡位。（編輯：管中維）1140312

#NBA
#西雅坎
#哈利伯頓
#溜馬
#美國職籃
哈利伯頓
NBA約基奇19助攻生涯新高 助金塊獨居西區第2
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA唐西奇大三元白忙 湖人不敵籃網
17
更多編輯台推薦新聞：