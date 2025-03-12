加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 運動

U18亞洲盃5人制棒球伊拉克輸台灣 選手具足球資歷

2025/3/12 14:53（3/12 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U18亞洲盃5人制棒球賽伊拉克12日與台灣交手吞首敗，領隊哈拉菲．阿里（Ali Al-Hilfi）（後排左3）透露，陣中球員沒有棒壘經驗、反而是足球經驗多。圖為賽後伊拉克隊合照。中央社記者謝靜雯攝 114年3月12日
U18亞洲盃5人制棒球賽伊拉克12日與台灣交手吞首敗，領隊哈拉菲．阿里（Ali Al-Hilfi）（後排左3）透露，陣中球員沒有棒壘經驗、反而是足球經驗多。圖為賽後伊拉克隊合照。中央社記者謝靜雯攝 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）U18亞洲盃5人制棒球賽伊拉克今天與台灣交手吞首敗，領隊哈拉菲．阿里透露，選手首度出國比賽不是抱持玩的心態、就是想贏，陣中球員沒有棒壘經驗、反而是足球經驗多。

U18亞洲盃5人制棒球賽在台北信義區香堤廣場舉行，伊拉克首度參賽昨天首日賽事有不錯戰果，首戰以4比12、12比0、10比4擊敗香港隊，接著再以12比5、12比4擊敗泰國隊。

伊拉克與台灣隊今天上午交手，賽前兩隊都沒有敗績，伊拉克以0比23、1比17吞下賽會首敗，下午將與韓國隊交手。

伊拉克領隊哈拉菲．阿里（Ali Al-Hilfi）分享，在伊拉克國內有23個青年、成人等級的棒球隊，但此次組隊參賽的選手沒有任何棒壘球經驗，有些選手過去是踢足球的，因為足球與5人制棒球同樣需要速度，足球選手有跑速、也具備協調性。

哈拉菲．阿里表示，此批球員分3階段集訓，每個階段為期約2週，先前在國內訓練5人制棒球的選手時，也有聘請目前極力發展5人制棒球的突尼西亞籍教練協助。

伊拉克此次率隊來台教練薩利赫（Kameran Salihi），曾有7年打棒球資歷，近4年轉往5人制棒球發展。而哈拉菲．阿里在2006年開始執教壘球，2011年曾率領伊拉克女壘代表隊來台灣南投打過比賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於目前為止伊拉克隊3場比賽表現，哈拉菲．阿里表示，選手首度出國比賽，是很大的挑戰，前兩場表現算超乎預期，也累積一些成功經驗，但還需要更努力、更多磨練，並強隊選手不是抱持來玩的心態，上場就是要拚戰、全力搶勝。

與台灣交手吞下首敗，哈拉菲．阿里提到，知道台灣在棒壘球實力很強，會是一場硬戰，但也有適時輪替球員，下午對韓國比賽全力搶勝。（編輯：張雅淨）1140312

#台灣隊
#信義區
#棒球隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：