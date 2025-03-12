U18亞洲盃5人制棒球伊拉克輸台灣 選手具足球資歷

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）U18亞洲盃5人制棒球賽伊拉克今天與台灣交手吞首敗，領隊哈拉菲．阿里透露，選手首度出國比賽不是抱持玩的心態、就是想贏，陣中球員沒有棒壘經驗、反而是足球經驗多。

U18亞洲盃5人制棒球賽在台北信義區香堤廣場舉行，伊拉克首度參賽昨天首日賽事有不錯戰果，首戰以4比12、12比0、10比4擊敗香港隊，接著再以12比5、12比4擊敗泰國隊。

伊拉克與台灣隊今天上午交手，賽前兩隊都沒有敗績，伊拉克以0比23、1比17吞下賽會首敗，下午將與韓國隊交手。

伊拉克領隊哈拉菲．阿里（Ali Al-Hilfi）分享，在伊拉克國內有23個青年、成人等級的棒球隊，但此次組隊參賽的選手沒有任何棒壘球經驗，有些選手過去是踢足球的，因為足球與5人制棒球同樣需要速度，足球選手有跑速、也具備協調性。

哈拉菲．阿里表示，此批球員分3階段集訓，每個階段為期約2週，先前在國內訓練5人制棒球的選手時，也有聘請目前極力發展5人制棒球的突尼西亞籍教練協助。

伊拉克此次率隊來台教練薩利赫（Kameran Salihi），曾有7年打棒球資歷，近4年轉往5人制棒球發展。而哈拉菲．阿里在2006年開始執教壘球，2011年曾率領伊拉克女壘代表隊來台灣南投打過比賽。

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對於目前為止伊拉克隊3場比賽表現，哈拉菲．阿里表示，選手首度出國比賽，是很大的挑戰，前兩場表現算超乎預期，也累積一些成功經驗，但還需要更努力、更多磨練，並強隊選手不是抱持來玩的心態，上場就是要拚戰、全力搶勝。

與台灣交手吞下首敗，哈拉菲．阿里提到，知道台灣在棒壘球實力很強，會是一場硬戰，但也有適時輪替球員，下午對韓國比賽全力搶勝。（編輯：張雅淨）1140312