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混雙新秀陳政寬許尹鏸惜敗全英16強 看見未來性

2025/3/13 21:23
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（中央社記者黎建忠台北13日電）BWF超級1000的全英羽球公開賽，台灣混雙新星組合陳政寬、許尹鏸在16強拚戰65分鐘，可惜以21比19、17比21、14比21惜敗世界第8的法國組合基奎爾、戴魯，但仍看見未來性。

同為21歲的陳政寬、許尹鏸是土銀球團積極栽培的混雙新秀組合，也是亞運培訓隊成員，他們從去年開始搭檔合作，目前世界排名第21名，已是台灣排名第2的混雙。

陳政寬、許尹鏸攜手首度參加全英羽球公開賽，首輪直落2擊敗經驗豐富的馬來西亞老將組合陳健銘、賴沛君，今天則是首度對上世界第8的法國搭檔基奎爾（Thom Gicquel）、戴魯（Delphine Delrue）。

首局陳政寬、許尹鏸在經歷6度拉鋸平手後，在7比9落後時連得5分超前，隨後一路保持領先，驚喜先搶下首局。

第2局陳政寬、許尹鏸一度也以16比12取得領先，只可惜接下來發生過多主動失誤，節奏被對方帶走連丟8分敗下陣來；第3局開賽就一路落後，沒能再上演大驚奇。

教練李松遠在接受中央社記者訪問時表示，陳政寬、許尹鏸的特點在於發球、接發球的速度很快也不起高球，「加上2人的輪轉速度快、也很有力，和現代的雙打趨勢非常吻合。」

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陳政寬、許尹鏸首度參加全英就闖進16強，李松遠也高度肯定給了85分的高分，「他們2個屬於比賽型的選手，場面越大越不會害怕，有大心臟的特質，我希望到今年底前，他們能把世界排名穩定在前16名。」

至於混雙世界第6的李哲輝、胡綾芳，直落2不敵韓國組合李鍾民、蔡侑玎；另一組混雙盧明哲、洪恩慈同樣0比2敗給中國組合。（編輯：陳政偉）1140313

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