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MLB東京開幕戰球迷湧巨蛋 大谷翔平對決今永昇太

2025/3/18 15:47（3/18 16:14 更新）
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MLB東京開幕戰18日晚上在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇將對上芝加哥小熊，18日白天就有大批球迷湧至東京巨蛋廣場。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
MLB東京開幕戰18日晚上在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇將對上芝加哥小熊，18日白天就有大批球迷湧至東京巨蛋廣場。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）美國職棒大聯盟（MLB）東京開幕戰今晚在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇隊大谷翔平打第一棒，先發投手是山本由伸，芝加哥小熊隊先發投手是今永昇太。這是大聯盟史上首次開幕戰兩隊先發都是日籍投手，日媒形容「世紀的一天」。

這次道奇與小熊共有5名日籍選手，備受矚目。儘管比賽是晚上才開打，但上午就有大批球迷湧至東京巨蛋，很多球迷身穿支持道奇隊大谷翔平、山本由伸的球衣，或戴大谷的大面具。也有小熊隊的粉絲，支持今永昇太、鈴木誠也。有日本球迷製作加油板，一面寫著「大谷」，另一面寫著「誠也」，笑稱「這是二刀流」。

今晚上場比賽的陣容確定有大谷翔平對上今永昇太。日本網紅Kasumi帶著大谷的「大頭加油牌」為大谷加油，但稱讚今永是實力很強的投手。她還說，日前熱身賽道奇對上讀賣巨人一戰，看到大谷擊出全壘打，感到很興奮。

小熊隊派出今永昇太（前）先發，他將投出本季第一球，打者是大谷翔平，成為日本選手之間的對決。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
小熊隊派出今永昇太（前）先發，他將投出本季第一球，打者是大谷翔平，成為日本選手之間的對決。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日

對於這次大聯盟到東京巨蛋舉行東京開幕戰，有日媒報導，整個日本都洋溢棒球熱。有日本學者估計道奇這次帶來約40億日圓（約新台幣9億元）經濟效益。

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今天中午，有一對來自台灣台中的陳姓夫妻身穿支持大谷的球衣，手中拿著大谷頭照周邊商品、拉起加油布條在東京巨蛋廣場拍照留念。陳姓夫妻對中央社表示，「買了機票、開幕戰門票等花了新台幣20萬元，覺得很幸運也很值得」。陳姓夫妻說，3天2夜的行程，無法觀賞明晚的比賽，但能看到開幕賽就很高興了。

東京巨蛋廣場前連日來湧進球迷，今天球迷特別多。廣場前各式與MLB有關的擺設，比如用英文寫著東京系列賽的大棒球、招牌、MLB與「鬼滅之刃」聯名的影視廣告、大谷代言的廣告等，都讓球迷熱血沸騰。（編輯：唐聲揚）1140318

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圖為東京巨蛋旁MLB官方商品店前想買周邊商品的民眾。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
圖為東京巨蛋旁MLB官方商品店前想買周邊商品的民眾。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
有民眾穿大谷球衣現身，引來大批球迷拍照留念。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
有民眾穿大谷球衣現身，引來大批球迷拍照留念。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日
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