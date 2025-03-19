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李哲輝、楊博軒拍下世錦賽銅牌 晉瑞士羽球賽16強

2025/3/19 11:37
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣男雙組合李哲輝與楊博軒今天在超級300系列瑞士羽球公開賽首輪，以21比18、28比26拍下2021年世界羽球錦標賽銅牌、馬來西亞組合王耀新與張御宇，挺進16強。

李哲輝與楊博軒今年3月展開歐洲系列賽，先是在奧爾良羽球大師賽闖進8強，創本季合拍最佳後，上一站全英公開賽再度躋身8強行列，目前世界排名12。

李哲輝與楊博軒本週轉戰瑞士公開賽，為大會第3種子，首輪碰上2021年世錦賽銅牌、馬來西亞組合王耀新與張御宇，而對手近期表現不太理想，過去3站都在首輪出局。

李哲輝與楊博軒首局在11比7領先情況下被扳平，隨後連得4分重新打出氣勢，儘管一度被追成1分差，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以21比18先下一城。

次局戰況膠著，雙方一路拉鋸至局末，李哲輝與楊博軒以20比18領先逼出賽末點，卻沒能把握機會，兩人共浪費了7個賽末點，最終才有驚無險，以28比26脫困。

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首日賽程共有4組台灣男雙晉級，包括「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩、兄弟檔李芳任與李芳至分頭闖進16強，至於李哲輝與楊博軒、陳子睿與林煜傑將在16強會師，等於為台灣男雙提前鎖定1張8強門票。

台灣女雙也傳出捷報，胡綾芳與鄭宇倢與第2種子中國組合李怡婧與羅徐敏激戰3局，以22比24、22比20、21比17贏得勝利，前進16強。（編輯：龍柏安）1140319

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