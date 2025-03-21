JLPGA V點女子高球賽 蔡佩穎首日72桿排第19名

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（中央社記者黎建忠台北21日電）JLPGA V點女子高球賽今天進行首回合賽事，台灣好手蔡佩穎抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準的72桿、暫並列第19名，落後領先者5桿。

總獎金1億日圓（約新台幣2246萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）V點女子賽（V Point×SMBC Ladies Golf Tournament），今年移師至千葉縣的紫力鄉村俱樂部開打，台灣有蔡佩穎、吳佳晏參賽。

蔡佩穎今天開球上球道率高達85%，但是標準桿上果嶺率也有72%的水準，只可惜全場用了30推。她在球場第7、8洞連續抓博蒂入袋，只可惜轉場後在第10、17洞吞下柏忌，全場打平標準桿作收。

倒是去年在JLPGA菜鳥球季取得出色成績的吳佳晏，今天遭遇大亂流，全場僅抓1博蒂，另吞7柏忌、1次雙柏忌，繳出高於標準8桿的80桿，在108名球員當中排名倒數第4。

吳佳晏的80桿，也追平她在JLPGA生涯裡的單回合最差桿數，吳佳晏在去年JLPGA開幕戰-大金蘭花女子賽第2回合，同樣也繳出80桿的成績。

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首回合暫並列第29名的鈴木愛，生涯已經賺進9.96億日圓，只要在這場比賽最終排名在前7名，就能成為JLPGA史上第8名10億日圓俱樂部成員。

在JLPGA的生涯獎金榜上，以申智愛的13.8億日圓排名第1，而台灣好手盧曉晴則以生涯8.2億日圓排在第12名。（編輯：陳政偉）1140321