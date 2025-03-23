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PGA威士伯錦標賽第3輪 俞俊安落後2桿有機會爭冠

2025/3/23 11:42（3/23 14:13 更新）
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台灣旅美高球好手俞俊安23日美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）威士伯錦標賽第3輪再度上演獵鷹秀，繳出68桿，3輪累計以低於標準5桿的208桿，並列第5，僅落後領先群2桿，仍有機會爭冠。（中央社檔案照片）
台灣旅美高球好手俞俊安23日美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）威士伯錦標賽第3輪再度上演獵鷹秀，繳出68桿，3輪累計以低於標準5桿的208桿，並列第5，僅落後領先群2桿，仍有機會爭冠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣旅美高球好手俞俊安今天美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）威士伯錦標賽第3輪再度上演獵鷹秀，繳出68桿，3輪累計以低於標準5桿的208桿，並列第5，僅落後領先群2桿，仍有機會爭冠。

在美國佛羅里達州舉辦的威士伯錦標賽，總獎金870萬美元（約新台幣2億8900萬元），今天進行第3輪競桿，哥倫比亞選手艾佳瓦利亞（Nico Echavarria）、美國選手布瑞吉曼（Jacob Bridgeman）、挪威好手霍夫蘭（Viktor Hovland）同以低於標準7桿的206桿並列領先。

俞俊安去年在桑德森農場錦標賽奪得PGA生涯首冠，這次在威士伯錦標賽，首輪揮出72桿後，手感持續升溫，在次輪獵下老鷹，並以68桿繳卡，排名上升至第14。

俞俊安今天雖在前9洞抓下1鳥，但也領到1個雙柏忌，轉場後不僅打下今天第2隻小鳥，更在第11洞上演獵鷹秀，隨後在第15洞再進帳1鳥，連2天打出68桿成績。

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俞俊安目前3輪打完以總桿208桿，並列第5，由於與領先3名選手之間僅有2桿之差，明天仍有機會挑戰個人本季首冠。

至於同場出賽的潘政琮今天表現不太理想，打下2鳥、6柏忌，以75桿完賽，目前累計以高於標準4桿的217桿，暫時並列第68。（編輯：李亨山）1140323

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俞俊安
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