許昊帶著爸爸期許拚 謝國城少棒再見安助屏東勝

（中央社記者謝靜雯台北24日電）謝國城盃少棒賽屏東縣大平6局下靠許昊再見安，以7比6擊敗宜蘭內城敗部保住生機，許昊賽後眼淚直流，總教練劉俊寬透露，許昊走出爸爸過世傷痛，帶著爸爸期許打球也很爭氣。

114年謝國城盃全國少棒賽屏東縣大平國小昨天首戰以1比4不敵桃園龜山國小、落入敗部，今天與宜蘭內城國小交手，5局打完5比6落後，6局下2局出局後靠著何以撒二壘打先追1分，許昊再補上二壘打、再見安幫助球隊逆轉搶勝。

大平總教練劉俊寬表示，小朋友感覺還是蠻緊張的放不開，其實對球隊打擊很有信心，在學校也練了很多，但大平是偏鄉的少棒隊，較少外出比賽的機會，面對這種張力的比賽，球員們還沒辦法馬上適應。

打出再見安的許昊才五年級關鍵時刻扛住壓力，劉俊寬表示，許昊比較內向、不擅長與人互動，爸爸之前也有打球，希望許昊加入球隊、接觸多一點人，可以更外向一點，但爸爸1年前因為車禍過世，那段時間許昊感覺悶悶的，也花蠻長時間才幫助他走出傷痛。

劉俊寬表示，許昊是家中的老大，背負爸爸的期望，也有感受到他的壓力，但許昊是很爭氣的球員，除了擔任投手外，守備位置還有一壘、外野，打擊力量出色。

透過 Google News 追蹤中央社

許昊賽後受訪眼淚直流，他表示6局打席上場雖然很緊張，但有深呼吸放鬆，第一次打出再見安打很開心也很感動。

許昊是排灣族，小時候會跟爸爸一起玩棒球，小學三年級開始打球，覺得打球很好玩、可以認識很多朋友，對打擊最有信心，欣賞守備位置同為一壘的中信兄弟球員許基宏，而他的綽號是「雞心」，但他笑說沒吃過雞心，「我比較喜歡吃雞腳。」（編輯：李亨山）1140324