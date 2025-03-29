林晉擇沒選拳擊棒球場發光 謝國城少棒投打俱佳MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）北市東園國小林晉擇的爸爸是拳擊教練，但林晉擇選擇不同的路，在棒球場發光，今天謝國城盃少棒賽冠軍戰投打俱佳，開轟單場3安3打點，先發投4.2局失掉1分責失分率隊奪冠、奪賽會MVP。

114年謝國城盃少棒賽冠軍戰北市東園今天與桃園龜山爭冠，東園林晉擇投打俱佳，總教練賴敏男稱讚，林晉擇今天投球內容很優秀，雖然比賽過程中內野手出現嚴重失誤，但他還是有及時穩住、有效在限制球數內拉長投球局數；東園以11比5搶勝、林晉擇奪下賽會MVP。

賴敏男表示，林晉擇無論投球、打擊在國內都是一流水準，也有傳承爸爸的運動神經，爸爸林世華是百齡高中拳擊隊教練，賴敏男和林世華是學長、學弟關係，賴敏男看中林晉擇條件不錯、網羅進入棒球隊。

林晉擇表示，知道要扛冠軍戰先發不會緊張，投冠軍戰經驗也不少，自評表現還不錯，策略是投給打者打、靠守備幫忙，先發有好表現，首局開轟替自己打回分數，為賽會個人第3轟，個人生涯第15轟。

透過 Google News 追蹤中央社

林晉擇表示，因為爸爸是拳擊教練，小時後也有玩過拳擊、覺得很累，比較喜歡打棒球，從小就有看中職、是中信兄弟的球迷，小學三年級開始打球，偶像是味全龍隊野手拿莫．伊漾，比起投球、更喜歡打擊。

林晉擇是去年亞洲少棒錦標賽國手，去年台灣在亞洲少棒賽冠軍戰擊敗韓國奪冠，林晉擇表示，國際賽經驗磨練更不會緊張，今年獲得赴LLB亞太區少棒賽參賽資格，期待再跟韓國隊對戰。（編輯：陳政偉）1140329