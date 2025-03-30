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中華職棒桃園開幕戰樂天桃猿戰味全龍 因雨延至6/28

2025/3/30 13:12（3/30 14:21 更新）
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中華職棒大聯盟30日中午宣布，受到雨勢影響，在樂天桃園棒球場由樂天桃猿迎戰味全龍的主場開幕戰延賽。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月30日
中華職棒大聯盟30日中午宣布，受到雨勢影響，在樂天桃園棒球場由樂天桃猿迎戰味全龍的主場開幕戰延賽。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒新球季已經開打，今天原本3地開打，但受到雨勢影響，在樂天桃園棒球場由樂天桃猿迎戰味全龍的主場開幕戰延賽，將延至6月28日於原場地補賽。

中華職棒36年昨天進行開幕戰，今天原訂3地開打，其中下午2時在桃園棒球場的賽事，由樂天桃猿隊進行主場開幕戰、與味全龍隊交手，桃猿隊原本推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez），對上龍隊洋投艾璞樂（Tyler Eppler）。

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不過，桃園從今天早上就開始下雨，中華職棒聯盟中午宣布，受到雨勢影響，桃園球場無法進行比賽，此場賽事將移至6月28日（星期六）下午5時5分在原場地樂天桃園棒球場進行補賽。

中職今天還有2場賽事，在台北大巨蛋由中信兄弟迎戰富邦悍將，在台南棒球場則是統一獅隊進行主場開幕戰、與台鋼雄鷹隊交手。（編輯：管中維）1140330

#中華職棒
#中職
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