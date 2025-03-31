加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PGA休士頓公開賽最終回 俞俊安並列第18作收

2025/3/31 11:49（3/31 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子高爾夫好手俞俊安（圖），在PGA休士頓公開賽完成本季第4場前20名的好成績。（中央社檔案照片）
台灣男子高爾夫好手俞俊安（圖），在PGA休士頓公開賽完成本季第4場前20名的好成績。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）休士頓公開賽最終回合，繳出69桿，以4天低於標準10桿的270桿、並列第18名作收，這是他本季第4場闖進前20名。

26歲的俞俊安、選手潘政琮都參加總獎金950萬美元（約新台幣3.14億元）、於美國舉行的休士頓公開賽（Texas Children's Houston Open），但前2回合結束後，僅俞俊安晉級。

俞俊安首回合雖僅繳出71桿，晉級之路岌岌可危，但隨後在第2回合狂飆全場次低的63桿，順利晉級；第3回合俞俊安繳出67桿後，收尾的最終回合全場抓4博蒂、吞3柏忌，僅繳出低於標準1桿的69桿，整體排名比第3回合下滑4名。

俞俊安本週4回合平均開球距離308碼，在所有參賽球員中排第7，標準桿上果嶺率76%、排名第6，但果嶺上平均1.76次推桿，稍微美中不足。

俞俊安接受媒體訪問表示，現在打球就是盡量享受比賽，專注在當下每一桿，不逼自己每球都要打到完美。

google news透過 Google News追蹤中央社

俞俊安今年賽季已參賽10場，其中7場晉級、有4場打進前20名，目前聯邦盃積分以240分排在第69名，本季累積獎金達82.8萬美元（約新台幣2744萬元）。

根據PGA官網賽程，俞俊安沒報名參加4月3日開打的德州公開賽，將全力準備4月10日開打、PGA本季首場4大賽美國名人賽。（編輯：李明宗）1140331

#PGA
#俞俊安
#潘政琮
#美國
俞俊安
PGA威士伯錦標賽第3輪 俞俊安落後2桿有機會爭冠PGA球員錦標賽開打 俞俊安對自己表現有新體悟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：