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WB盃拳擊賽 吳詩儀惜敗巴西好手無緣4強

2025/4/3 01:57（4/3 02:19 更新）
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台灣女子拳擊好手吳詩儀（後），在WB盃拳擊賽首戰不敵巴西好手，無緣晉級4強。（中央社檔案照片）
台灣女子拳擊好手吳詩儀（後），在WB盃拳擊賽首戰不敵巴西好手，無緣晉級4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣女子拳擊好手吳詩儀，今天在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」57公斤級首輪8強亮相，結果在纏鬥3回合後，以1比4的積分不敵地主選手羅梅烏。

吳詩儀在去年巴黎奧運斬獲女子拳擊60公斤級銅牌，不過從今年起，她降體重改打57公斤級，3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽小試身手如願摘金。

這次前往巴西參加世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）獲得國際奧會授權後的首場官辦賽事，在女子57公斤級共6人參賽，吳詩儀在8強首戰地主、現年28歲的羅梅烏（Jucielen Romeu）曾拿下2023年泛美運動會女子拳擊57公斤級金牌。

首回合開打後，吳詩儀儘管積極搶攻，但對手幾次防守反擊的組合拳都能有效擊中，5名裁判全都給羅梅烏10分。

第2回合吳詩儀改變策略，多次利用臂展優勢試探性出拳，並從中找空隙進攻，加上對手體力有些下滑，讓吳詩儀第2局打完，有3名裁判給了她10分，稍微扳回劣勢。

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只可惜第3局羅梅烏也放手一搏，吳詩儀在多次對打中都沒能明確擊中得分部位，最終沒能上演逆轉秀，5名裁判給分為27比30、29比28、28比29、27比30、28比29，儘管其中3名裁判給的分差不大，但積分還是以1比4落敗。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，確實有點可惜，首局就落入劣勢，不過也因此學到很多經驗，畢竟是第1次參加WB的比賽，回台灣後再繼續加強練習。（編輯：陳正健）1140403

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WB盃拳擊賽 陳念琴65公斤級首戰巴黎奧運銅牌陳念琴吳詩儀斯特蘭國際拳擊賽跨級摘雙金 教練柯文明：增添不少信心
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